جراحة ناجحة تنقذ عين ستيني من النزيف المزمن بتبوك

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أجرى فريق طبي سعودي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، عملية لمريض ستيني كان يعاني من نزيف مزمن بالسائل الزجاجي في شبكية العين اليمنى .

وبينت وزارة الصحة، أن العملية هي الأولى من نوعها في منطقة تبوك والمنطقة الشمالية ، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء الوطن وتوفير كافة التخصصات الطبية الدقيقة لهم ومن بينها تخصص طب وجراحة العيون .

ويعد قسم العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، أحد الأقسام التي تم بدء العمل فيها بعد افتتاحه مؤخراً ضمن خطوات صحة تبوك الرامية لتشغيل جميع التخصصات الطبية الدقيقة بالمستشفى.

ويضم القسم التجهيزات الحديثة كجهاز التصوير الطبقي للشبكية وجهاز تخطيط القرنية وأيضا ليزر تثبيت القرنية المخروطية وأجهزة تفتيت الماء الأبيض لجميع أنواعه مما يسهم في تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للمواطنين كما يسهم أيضاً في تقليص نسبة التحويل إلى مراكز متقدمة للعلاج خارج المنطقة.