استئصال ورم ضخم من رحم امرأة بمستشفى ينبع

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نجح فريق طبي بمستشفى ينبع العام في إجراء عملية استئصال لرحم نتيجة ورم ليفي يبلغ وزنه كيلو ونصف ممتد خارج الرحم لامرأة في العقد الخامس من العمر كانت تعاني من آلام لثمانية أشهر.

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى لوجود آلام شديدة تعاني منها أسفل منطقة البطن وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة للمريضة تبين أن لديها ورم ليفي ممتد خارج الرحم مما استدعى تدخل الفريق الطبي جراحياً حيث تم استئصال الرحم والأنبوب والمبيض الأيمن دون حدوث أي مضاعفات أو نزيف ، وقد استغرق إجراء العملية تمام الساعة والربع، وتتمتع المريضة الآن بحالة صحية مستقرة بفضل من الله .