“العيسى” يعتمد حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

شارك عبر واتساب

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأعلن وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان حركة النقل الخارجي، أن نحو 84 ألف معلم ومعلمة

تقدموا لحركة النقل الخارجي هذا العام.

وقال وزير التعليم إن عدد المنقولين بلغ 23219 بنسبة 27% ومنهم 56 % على الرغبة الأولى.

وأشار العيسى إلي أن تعيين المعلمين والمعلمات يعلن سنوياً حسب احتياج المدارس

مؤكداً أن هدف الوزارة تلبية الاحتياج من دون أن التأثير على المدارس.