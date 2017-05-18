15 فرقة إسعافية و40 طبيباً في نهائي كأس الملك

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة إكتمال كافة ترتيباتها لتقديم الخدمة الإسعافية بمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع ما بين ناديي الأهلي والهلال.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد بأن إدارة الإسعاف بالهيئة محافظة أكملت ترتيباتها لهذه الفعالية وأوضح أن نحو 40 طبيباً ومسعفاً، بجانب 15 فرقة إسعافية بالإضافة لفرق الاستجابة المتقدمة، ستكون في تغطية أحداث المباراة وأشار إلى مشاركة عدد من المتطوعين، وذلك لتقديم خدمة اسعافية

بجانب تتمركز 6 مسعفين على عربات القولف بأرضية الملعب، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بعد نهاية المباراة بمركز إسعاف (أبحر، طيبة، ذهبان، النعيم، المطار، شمال جدة، الرحاب).