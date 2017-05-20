دونالد ترمب يستقبل ولي العهد وولي ولي العهد بمقر إقامته بالرياض

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استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم السبت، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

كما استقبل الرئيس الأميركي ، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الرئيس الأميركي قد عقد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القمة السعودية الأميركية في قصر اليمامة بالرياض.

وشهدت القمة توقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والنفط والبتروكيماويات، وغيرها بقيمة بلغت حوالي 280 مليار دولار.