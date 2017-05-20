شاهد.. الملك سلمان يقيم احتفاءً خاصاً لدونالد ترمب في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، السبت، حيث قاما بجولة في المركز التاريخي .

وأدى الملك سلمان رقصة العرضة السعودية قبيل وصول ترمب

كما أدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العرضة السعودية

وانضم وزير الخارجية الأميركي إليكس تيلرسون، ونظيره السعودي عادل الجبير إلى رقصة العرضة السعودية التي تؤدى بالسيوف، وذلك في أجواء من البهجة عكست أجواء الود والتوافق التي رافقت يوما تاريخيا في العلاقات السعودية الأميركية.

وقصر المربع هو أحد أهم عناصر مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ويعد من أهم القصور التاريخية في السعودية، ويقع جنوب العاصمة السعودية.