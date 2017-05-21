بالصور.. ميلانيا ترمب في “زيارة مدرسية” بالرياض

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زارت السيدة الأولى، ميلانيا ترامب في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأميركي للرياض ، اليوم الأحد، مدرسة دولية أميركية في العاصمة السعودية الرياض.

وقامت السيدة الأولى خلال زيارتها للمدرسة بمداعبة عدد من الأطفال، وتبادلت حوارات باسمة معهم.

وغردت ميلانيا على حسابها على تويتر قائلة: “لقد أمضيت وقتاً رائعاً مع الطلاب في المدرسة الأميركية الدولية بالرياض اليوم”.

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة لمدة 3 أيام تتضمن قمة أميركية خليجية

وقمة إسلامية أميركية، ويجري خلالها ترامب العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.