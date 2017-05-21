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انطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض

وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب

ومثلّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأمريكي معالي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.

كما ستبحث القمة أمن المنطقة وتدخلات إيران ودعم الشرعية في اليمن والوضع في ليبيا.