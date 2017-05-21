تنفيذ أطول خط كهربائي بـ5 مليار ريال في شمال المملكة

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أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تنفيذ وتشغيل عدد من مشاريع النقل والربط الكهربائي الاستراتيجية في مناطق شمال المملكة، بتكلفة إجمالية تبلغ (5.5) مليار ريال.

وأعلنت الشركة، أن المشاريع شملت إنشاء ستة محطات لنقل الطاقة الكهربائية، وخمسة خطوط هوائية للربط الكهربائي بين عدد من المدن والمناطق الشمالية، من بينها تشغيل خط الربط الهوائي (جهد 380 ك. ف) بين محطتي طبرجل وتبوك، وهو أطول خط هوائي يتم تنفيذه داخل المملكة، ويمتد لمسافة (790) كم دائري.

وأوضح المهندس خالد الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، أن المشاريع الكهربائية التي تم تشغيلها مؤخراً تُعتبر من أكبر المشاريع في مناطق شمال المملكة.

وأضاف أن تلك المشاريع ستُسهم في ربط مناطق شمال المملكة بالشبكة الكهربائية الرئيسة (جهد 380 ك. ف)، ودعم النهضة الصناعية والعمرانية بمناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وضمان توفير إمداد طاقة كهربائية مستقرة لتلك المدن والمناطق، والمساهمة في تقليل تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، سواء بالاعتماد على محطات التوليد الأكثر كفاءة، أو خفض استهلاك الوقود، “لا سيما وأن المشروع سيوفر نحو 11.5 مليون برميل ديزل سنوياً، وهو جزء من سياسة وتوجه الشركة ورؤية المملكة 2030 في تقليل الاعتماد على النفط في المشاريع المستقبلية”.

وأفاد الراشد بأن المشاريع، التي تم ترسيتها في أبريل ومايو من العام 2014م، شملت إنشاء 6 محطات رئيسة (جهد 380 ك. ف)، هي محطة وعد الشمال، ومحطة القريات، ومحطة طبرجل، ومحطة الجوف2، ومحطة عرعر، ومحطة تبوك؛

وأشار إلى إنشاء عدد 5 مشاريع خطوط هوائية (جهد 380 ك. ف)، مجموع أطوالها (2,214) كم دائري لربط هذه المحطات بالشبكة، وهي خط ربط محطة القريات بمحطة وعد الشمال، وخط ربط محطة طبرجل بمحطة وعد الشمال، وخط ربط محطة الجوف2 بمحطة طبرجل، وخط ربط محطة الجوف2 بمحطة عرعر، وخط ربط محطة طبرجل بمحطة تبوك؛ بالإضافة إلى إنشاء المعوضات الديناميكية في محطة الجوف2 وحائل2.

ولفت إلى أن المشاريع أضافت (2,214) كم دائري من الخطوط الهوائية (جهد 380 ك. ف) للشبكة الكهربائية بالمملكة، كما تم زيادة تغطية الشبكة الكهربائية بكوابل الألياف الضوئية بنفس المقدار، مما يُسهل ربط أنظمة المحطات بمراكز التحكم، بينما بلغ مجموع قدرات محولات النقل المركبة بالمحطات الجديدة المضافة للشبكة (7.319 م. ف. أ)، فيما بلغ مجموع أطوال القضبان المعزولة الخارجية (جهد 380 ك. ف) التي تم تركيبها بالمحطات الست (31) كم منها (12.4) كم في محطة تبوك فقط.

وأضاف: “المشاريع سوف تؤسس أيضاً للربط الكهربائي المستقبلي مع محطة توليد ضبا الخضراء، بالإضافة الى الربط مع منطقة المدينة المنورة عن طريق محطة شرق المدينة، وكذلك الربط مع الشبكة الكهربائية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، فيما يُعد مشـروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعـد الشـمال من أهم المشاريع التنموية بالمنطقة، والذي يتم إمداده بالطاقة الكهربائية عن طريق هذه المشاريع”.