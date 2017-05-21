خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض اليوم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

حضر الاستقبال والمأدبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأعضاء الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.