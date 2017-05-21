العثور على الطفلة المفقودة طيبة

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أعلنت إدارة التعليم بالرياض اليوم الأحد العثور على الفتاة المفقودة الطالبة طيبة آل جاسم

مؤكدة أنها فقدت بعد مغادرتها المدرسة عبر الباص “المؤجر” من قبل ولي أمرها.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي أن “الطالبة طيبة بنت محمود آل جاسم

والتي فقدت بعد مغادرتها مدرستها وركوبها للباص المؤجر عليها من قبل ولي أمرها، قد تم العثور عليها ولله الحمد”.

وقدم الغامدي التهنئة لوالدي الفتاة، كما قدم شكره لشرطة الرياض على جهودهم الكبيرة

والتي استمرت على مدار الساعة وحتى العثور على الفتاة.