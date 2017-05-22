وفاة 4 من أسرة واحدة إثر حريق منزلهم في بارق

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لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر اندلاع حريق، في منزل بمركز ثلوث المنظر، التابع لمحافظة بارق ، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في أسباب الحادث.

والتهمت النيران فجر اليوم الإثنين 22 مايو 2017، مبنى مُكون من دورين مما تسبب في وفاة العائلة المكونة من الأب والأم وابنة وطفل، وتعرض خادمتهم لجروح نقلت على إثرها للمستشفى العام بمحايل عسير.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير” سعيد النقير إن قسم الطوارئ بمستشفى محايل العام استقبل فجر اليوم عدداً من المصابين إثر حريق بمنزل في المنظر؛ التابعة لمحافظة بارق وتمّ إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد العاصمي عن ورود بلاغ عند الساعه 2:15 من صباح اليوم عن حادث حريق في منزل لأحد المواطنين بمركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق بمنطقة عسير، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في منزل مكون من دورين اقتصر الحريق على غرفة بالدور الأرضي من المنزل مساحتها 5×10 م تحتوي كنب اسفنجي (باطرما ) وانتشار لدخان كثيف في كامل ارجاء المنزل.

ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص مواطنين ( رجل 50 عام – امرأة 43 عام – فتاة 18 عام – طفل 12 عام) نتيجة تعرضهم للاختناق، وإصابة عاملة منزلية من جنسية افريقية (26عام) بحروق، وقد قامت الفرق باستخراجهم وإخماد الحريق وتم استلام الحادث من قبل الشرطة لاستكمال إجراءات الإجراءات اللازمة.