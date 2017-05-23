الرئيس الأميركي يتعهد ببذل قصارى جهوده لتحقيق السلام

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تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ، بالقيام بكل ما بوسعه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين ، فيما تمسك محمود عباس بحل الدولتين كسبيل وحيد لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي ، مطالبا حكومة إسرائيل بالاستجابة لمطالب الأسرى المضربين.

وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية الثلاثاء، إن نظيره الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي تعهدا بدعم جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

وتابع ” أتطلع مع الرئيس عباس للعمل معه في مسائل أخرى مهمة ودعم الاقتصاد الفلسطيني”، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني التزم باتخاذ إجراءات ضد الإرهاب والتطرف.

وكان ترامب وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى بيت لحم في زيارة قصيرة، ضمن أول جولة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة. والتقى الرئيس الأميركي الاثنين مع المسؤولين الإسرائيليين.

ومن جانبه، قال عباس إن زيارة ترامب ولقاءه بعث الأمل في في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وأضاف “آمل أن يدخل ترامب في التاريخ بأنه الذي حقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

ولفت إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذي دخل شهر الثاني، مؤكدا أن مطالب الأسرى عادلة وطالب الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لهذه المطالب، مشيرا إلى معاناة أمهات الأسرى.

وجدد التزامه بالتعاون مع الولايات المتحدة من أجل صنع السلام مع إسرائيل، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وجدد تمسكه بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية.

وتابع “الصراع ليس بين الأديان واحترام الأديان والرسل جزء من معتقدنا ونحرص على فتح الحوار مع جيراننا الإسرائيليين لتحقيق السلام. المشكلة هي مع الاحتلال والاستيطان، وليست مع الدين اليهودي”.