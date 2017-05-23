وزير الإسكان يدشن “وافي” لتراخيص البيع والتأجير العقاري

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دشن وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم ، المنصة الإلكترونية لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال المهندس ماجد البواردي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، وأمين عام برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” محمد بن سعود الغزواني.

ويعد “وافي” أحد سبل تملك العقار والذي يتيح للمشترين الحصول على العقار بجودة عالية وتكلفة أقل، كما يسهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقاري في المملكة وزيادة الثقة فيه من خلال حماية حقوق كلٌ من المشترين والمطورين العقاريين.

وتمكِن البوابة المطورين العقاريين من طلب رخص البيع على الخارطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان.

وأوضح وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل أن إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج “وافي” سيسهل من تقليص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين، كما أنه سيحقق أهداف الوزارة واستراتيجياتها التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملّك السكن وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودةٍ عالية وسعرٍ مناسب.

وأضاف وزير الإسكان: “اتخاذ الوزارة لهذا الإجراءات جاء عبر رؤية مدروسة وعمل حقيقي من منسوبي برنامج “وافي” لتطوير العمل والاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، ما أثمر في زيادة حجم مشروعات البيع والتأجير على الخارطة في المملكة، وتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة”.