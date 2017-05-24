رابطة العالم الإسلامي: اعتداء مانشستر يعكس حالة البؤس التي يعاني منها التطرف الإرهابي

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أدانت رابطة العالم الإسلامي الانفجار الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة

وأكدت أن هذا العمل الإجرامي يعكس حالة البؤس التي يعاني منها التطرف الإرهابي متخذاً من أساليب الغدر والخيانة خياراً تجرد به عن كل القيم والأعراف والمواثيق.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ أن الإرهاب يعتمد في حال استحكام بؤسه على أساليب الغدر والخيانة وأن العمل الإجرامي الذي وقع في مدينة مانشستر هو مثل غيره يعكس مستوى الضلال الفكري لدى الجماعات الإرهابية في ممارسات خيانتها وغدرها.

مشيراً إلى أن الإرهاب لن يُمنى بهزيمة مثلما يُمنى بتضافر الجهود ضده، وبتفويت الفرصة على رهاناته وبالحذر من مثيري الفتنة ومحفزي الجريمة.