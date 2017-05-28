سياحة جدة تخصص فرق ميدانية لضبط أسعار الخدمات السياحية في رمضان

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خصص فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة (6) فرق ميدانية لمراقبة قطاع الإيواء السياحي والأسعار والخدمات المقدمة لزوار المحافظة خلال الفترة القادمة وذلك مع إطلالة شهر رمضان المبارك .

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري ان الفرق التي تم تشكيلها لا يقتصر عملها علي ضبط المخالفات وإنما تهدف إلي نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة وترسيخها كوجه حضاري تعيشه المملكة.

وأشار العمري إلى أن الفرق ستركز في عملها على التأكد من مدى تطابق الأسعار المعمول بها في منشآت الإيواء مع ما هو معلن في استقبال تلك المنشآت والتأكد من تقديم الخدمات حسب الترخيص الممنوح للمستثمر وفِي نفس الوقت مراقبة الأسواق التجارية ومتابعة المسوقين لبرامج المشاركة بالوقت.

وقال العمري : “هناك توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة السياحة والتراث الوطني بأهمية دعم جهود الجهات الأمنية فيما يخص تنفيذ وتطبيق حملة وطن بلا مخالف وذلك حرصاً من الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين”.

ودعا لضرورة إبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات أو شكاوي تتعلق بالخدمات السياحية أو تشغيل عمالة مخالفة وذلك على هاتف المركز السياحي (19988) الذي يعمل على مدار الساعة أو فاكس فرع جدة رقم (0124203344)، مشدداً على أن الهيئة ستوقع العقوبات بحق المخالفين لاشتراطات التشغيل المختلفة ويأتي في مقدمتها متطلبات الأمن والسلامة والنظافة.