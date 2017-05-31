شرطة الرياض تضبط لصين رتكبا 31 حادثة سرقة

أوقعت شرطة العاصمة الرياض القبض مواطنين ارتكابهما 31 جريمة سلب بالرياض، وذلك عن تخطيط مسبق موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما، وبلغت قيمة المسروقات قرابة 40 ألف ريال.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عمدت إلى تحليل البلاغات الواردة في هذا الشأن وتم إتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة مواطنين في العقد الثالث من العمر بتلك البلاغات، وأسفرت الجهود عن ضبطهما, وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بإرتكاب (31) حادثة سرقة عن تخطيط مسبق موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما، وبلغت قيمة المسروقات قرابة 40 ألف ريال.

وقال الميمان أنه جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزائهما الرادع نظير ما اقدما عليه.