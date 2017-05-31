النفط يتراجع مع ارتفاع إنتاج ليبيا وأمريكا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء واحداً بالمئة، مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بحلول الساعة (06:57 بتوقيت جرينتش) 54 سنتاً أو واحداً بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 51 سنتاً أو واحداً بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 49.15 دولار للبرميل.