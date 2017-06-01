سفارة المملكة بالفلبين تحذر من سماسرة العمالة المنزلية

حذّرت سفارة المملكة لدى جمهورية الفلبين، اليوم الأربعاء، من خطورة التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد “السماسرة” خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.
وقالت السفارة في بيان لها، إن ذلك سيُعَرّض للمساءلة القانونية حسب القانون الفلبيني والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تنص على أن الاستقدام يكون عبر مكاتب الاستقدام في المملكة فقط.
وأضاف البيان: “السفارة لا تزال تُلاحظ قيام بعض المواطنين بالتعامل مع سماسرة ومكاتب بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل التي تُعَرضهم للمساءلة أو النصب والاحتيال من هؤلاء، وتكبدهم خسائر مالية، كما أن السفارة لن تنظر في أي شكوى لمواطن قام بتجاوز التعليمات وللأهمية جرى التنويه”.