سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6871.24 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء مرتفعًا 0.62 نقطة ليقفل عند مستوى 6871.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 98 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 48 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تعليم ريت, والغاز, ومبكو, وأسمنت أم القرى, وطيبة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات إتحاد الخليج, والمجموعة السعودية, والجزيرة ريت, وسلامة, وملاذ للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.34%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وسابك، الراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 20.42 نقطة ليقفل عند مستوى 4069.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 584 مليون سهم تقاسمتها 150 صفقة.