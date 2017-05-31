مكافحة المخدرات تحبط تهريب 112 كيلو حشيش

أحبطت مكافحة المخدرات في جمرك البطحاء بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، محاولة تهريب 112 كليو جراما من الحشيش .

وأوضح الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسه أنه في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة وبناء على ما توفر من معلومات للجهات المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن طريق الأشقاء بالجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شاحنة تحمل كمية من المخدرات متوجهة لمنفذ البطحاء لدخول المملكة

وقال أنه تمت متابعة الشاحنة وضبطها وبتفتيشها عثر بداخلها على (112) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر وتم ضبط مستقبليها وهما شخص من الجنسية السورية وشخص من القبائل النازحة، وأحيل المتهمان لجهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.