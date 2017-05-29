القبض على مروجا السموم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمكة

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ألقت مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة القبض على شخصين استخدما مواقع التواصل الاجتماعي لترويج سمومهم.

ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن الإدارة العامة لمكافحة ‫المخدرات بمكة المكرمة تتمكن من القبض على شخصين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لترويج سمومهم.

وأكدت المديرية العامة للمخدرات بأن جميع إداراتها المنتشرة بالمناطق والمحافظات والمراكز تبذل أقصى الجهود لإحباط وضبط من يحاول ترويج المخدرات أو الاتجار بها.

في السياق فتحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات استقبال البلاغات الإلكترونية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي بـ «تويتر». مؤكدة أن فرقها تعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال بلاغات مواقع التوصل الاجتماعي.