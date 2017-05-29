الإطاحة بمواطنين سلبا وافدين 450 ألف ريال بالرياض

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أفلحت شرطة العاصمة الرياض اليوم الاثنين ، في الإطاحة بمواطنين اثنين ، أطلقا النار على ثلاثة وافدين من الجنسية الهندية، ونهبا مبلغ 450 ألف ريال

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، “ورد بلاغ للنقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية لمركز شرطة الإسكان عن وصول وافد من الجنسية الهندية إثر إصابته نتيجة تعرضه لعيارين ناريين في بطنه وفخذه وحالته مستقرة.

وأضاف: بانتقال جهة التحقيق للمستشفى وسماع أقواله، أفاد بأنه كان برفقة زميلين له يعملون في مؤسسة تجارية وأثناء سيرهم في أحد الشوارع الرئيسية بالرياض على متن مركبة تابعه للمؤسسة وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 450000 ريال قام شخصان يرتديان زي مشابه لزي رجال الأمن باستيقافهم وتفتيشهم تحت تهديد السلاح، وأثناء محاولة أحدهما الاستيلاء على الحقيبة التي بها المبلغ قام المجني عليه بمقاومته حيث تعرض لإطلاق النار عليه ما نتج عنه إصابته والاستيلاء على المبلغ ثم الهرب.

وذكر المتحدث أنه جرى معاينة موقع الحادثة من قبل المختصين بالأدلة الجنائية ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً، مبيناً أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باشرت كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها وتكللت الجهود بتحديد دائرة الاشتباه وحصرها في شخصين أشارت الدلائل إلى تورطهما في ارتكاب الحادثة وبتركيز البحث وجمع أكبر قدر من المعلومات.

وأضاف تم ضبط مواطنين في العقد الثالث من العمر وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما وعثر بمقر سكن أحدهما على سلاح ناري (مسدس) وعدد 57 طلقة نارية ومبلغ مالي 75 ألف ريال سعودي و16 ألف درهم إماراتي (1600) دولار أمريكي ورتبة (ملازم أول) وبدلتين عسكرية لقطاعين مختلفين وبعرضهما على المجني عليه استطاع التعرف عليهما من الوهلة الأولى.

وتابع: “جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزائهما الرادع نظير ما أقدما عليه.