7768 بلاغا للهلال الأحمر في جدة خلال شهر

شارك عبر واتساب

جدة – غفران ابراهيم

باشرت فِرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال شهر ربيع الأول الماضي, 7768 بلاغاً لحالات تنوعت ما بين الحوادث المرورية والمرضية.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبد الله بن أحمد أبو زيد، أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بالهيئة باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز المنتشرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بالهيئة باشرت تلك الحوادث في مدة زمنية مرضية, ومبادرة المسعفين لمعالجة المصابين في الميدان، ومن ثم نقلهم إلى المنشآت الصحية المناسبة.

وأهاب أبو زيد بقائدي المركبات بعدم السرعة والتهور، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع ومتابعة كبار السن والأطفال بشكل مستمر لأنهم عرضة للأزمات والمشاكل الصحية والإصابات.