794 مليون ريال قيمة الصادرات السعودية لدول إفريقيا

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جدة ــ البلاد

بلغ إجمالي حجم صادرات المملكة لدول إفريقيا 218 ألف طن بقيمة 794 مليون ريال، فيما بلغ حجم الواردات 145 ألف طن بقيمة 905 ملايين ريال، خلال الـ23 يوما الأولى من شهر يناير الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى، إن صادرات المملكة لدول إفريقيا بلغت خلال عام 2016 نحو أربعة ملايين طن بقيمة 16.5 مليار ريال، فيما تضمنت أهم السلع البولي إيثيلين والبولي بروبين واليوريا والحليب، بينما بلغ حجم الواردات للفترة نفسها 3.4 مليون طن بقيمة 19 مليار ريال، وأهم السلع أقطاب سالبة وذكور ضأن وماعز وسبائك ذهب وبرتقال وبصل.