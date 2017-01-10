8 إجراءات عاجلة ضد (الطالب الغشاش)

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جدة ــ البلاد

حددت وزارة التعليم، 8 إجراءات يعمل بها عند غش الطالب للمرة الأولى؛ حيث جاءت الإجراءات التي حددتها وزارة التعليم لمن ثبت غشه من الطلاب للمرة الأولى.

وتبدأ تلك الإجراءات بإخراج الطالب بهدوء من قاعة الاختبار إلى مكان بعيد عن زملائه، تجنبًا لحدوث الضوضاء، مع أخذ الملاحظات الورقة وتسليمها المختص، ثم عرض ورقة الطالب مع وسيلة الغش على معلم المادة بصورة عاجلة، وتحرير محضر بالغش يحدد فيه معلم المادة “الفقرات، السؤال، الأسئلة” التي ثبت غش الطالب فيها مع إرفاق وسيلة الغش ما أمكن.

وأكدت الإجراءات أنه إذا احتوت وسيلة الغش على إجابة جميع الأسئلة، ينظر في التي أجاب عنها حين ضبطه وتكتب بالمحضر. وإذا تعذر يؤجل البت حتى عرضها على اللجنة. وأثناء ذلك يوقع الطالب على تعهد خطي بعدم تكرار الغش.وحسب الإجراءات نفسها،

يعود الطالب إلى القاعة ويستكمل اختباره إذا كان الوقت يسمح بذلك. ويراعى إتمام هذه الإجراءات بسرعة؛ حتى لا يؤثر ذلك في وقت الطالب. وتلغى درجة السؤال أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها، ويعطى صفرا في درجته عند تصحيح ورقته.