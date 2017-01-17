8 رجال بالعالم يمتلكون نصف أموال البشرية

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لندن ــ وكالات

أظهرت أرقام نشرتها منظمة “أوكسفام” الدولية، أن ثمانية من كبار الأثرياء في العالم، يمتلكون من الثروات ما يعادل ما بحوزة أفقر 3.6 مليارات إنسان، في دليل صادم على حجم التفاوت في الثروة بين البشر على مستوى العالم.

الأغنياء الثمانية هم: بيل غيتس، وكارلوس سليم، وورن بوفيه، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرغ، وأمانسيو أورتيغا، ولاري أليسون، ومايكل بلومبيرغ، ويبلغ مجموع ثرواتهم 426 مليار دولار؛ وفقا للمنظمة التي تهتم بمكافحة الفقر حول العالم.

وقال نائب رئيس “أوكسفام” في الولايات المتحدة، لشؤون السياسات والحملات بول أوبراين: إن الأرقام المخيفة لتفاوت الثروة، تتسبب في “احتجاز الملايين في فخ الفقر،” بإشارة إلى نتائج التقرير الذي ينشر بالتزامن مع قرب انعقاد منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا.

ويظهر تقرير أوكسفام، أن أغنى 1% من سكان العالم يمتلكون من الثروة ما يزيد عن سائر البشر مجتمعين، وذلك في حصيلة لم تتبدل منذ عام 2015، ويشدد التقرير على أن التزام قادة العالم بمحاربة انعدام العدالة الاجتماعية، لم يُترجم على أرض الواقع بعد.