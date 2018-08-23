8 مشاركات سعودية غداً في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا

تخوض الفرق السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأسيوية بجاكرتا غداً 8 منافسات ، يفتتحها لاعب منتخب الدبابات البحرية هشام بخش خلال مشاركته في الجولة الأولى من المسابقة عند السابعة صباحاً بتوقيت المملكة بمشاركة 17 لاعباً في سباق 1100 الذي سيقام على شاطئ الأكاديمية الأندونيسية للجت سكي .

كما تدشن لاعبتا المنتخب السعودي للريشة الطائرة شذى صالح ورنا أبوحربش مشاركتهن في الدورة عند الثانية عشر ظهراً على صالة الملعب الرئيسي بجاكرتا في دور الـ 32 ، حيث تواجه اللاعبة رنا نظيرتها لاعبة منتخب هونج كونج “ناجاي يا” ، بينما تواجه شذى صالح لاعبة منتخب سيلانكـا ” كافايدي”.

وتستكمل غداً الجولات المتبقية للطيران الشراعي في منافسات الفردي التي يشارك فيها عبدالمتعالي أحمد وعلي النجيمي واللذان يحتلان مراكز متقدمة بعد ختام الجولة الثـالثة التي اختتمت الثلاثاء الماضي .

وحقق المنتخب السعودي للطيران الشراعي المركز السابع في منافسات “الفرق” بعد ختام الجولة السادسة و الأخيرة في المنافسات التي تقام في منطقة “بونشاك” بعد أن حصـد 1189 نقطـة .

وشارك مع المنتخب السعودي 5 لاعبين وهم عبدالمتعالي أحمد و علي النجيمي وعلي الميمني وعلي الشمراني و إبراهيم بحري .

وفي لعبة البريديج يستكمل لاعبو الأخضر مشاركتهم بمنافسات “الفرق” بثلاث لقاءات أمام إندونيسيا وبنغلاديش واليابان عند العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة وتستمر حتى السادسة مساء بمشاركة اللاعبين إبراهيم الأهدل , وعمر باجنيد , وحسام سالوت , وعبدالحكيم سحاب.

مما يذكر أن أخضر البريدج لعب اليوم ثلاث مواجهات أمام تايلند و الصين و هونج كونج .

كما يستكمل الراميان منصور علوي وفارس العتيبي منافسات الدور 1/32 في مسابقة القوس الأولمبي ، حيث يواجه منصور علوي نظيره التايلندي “تاهومنج” ، بينما يواجه فارس العتيبي الإيراني “بيار علي” .

وتأهل الراميان من منافسات الدور التمهيدي الذي شارك فيه 76 رامياً مثلوا 29 دولة آسيوية و تأهل منصور علوي بعد ان حقق 621 نقطة فيما حقق فارس العتيبي 620 نقطة .

ويشارك السباح السعودي يوسف بوعريش غداً في تصفيات سباقي 50م فراشة و100م حرة في السباق الذي سيقام على مسبح الملعب الرئيسي بجاكرتا بعد أن أنهى مشاركته يوم أمس في سباق 100م فراشـة وحل في المركز 27 بزمن وقدره 57.84 ثانية .

وسيشارك بوعريش في المجموعة الأولى في سباق 50م فراشة و 100م حرة والتي تضم 8 سباحين في كل مجموعة .

ويختتم لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو غازي الأسمري مشاركة الأخضر في اللعبـة عندما يشارك غداً في منافسات دور الـ 32 لوزن تحت 68 كجم على صالة الملعب الرئيسي بجاكرتا حيث سيواجه اللاعب “جونكسي” لاعب منتخب لاوس .

وكان اللاعب حمد المبروك لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو قد تأهل اليوم لمنافسات دور الـ 16 في مسابقة وزن تحت 63 كجم بعد تغلبه على المصنف الثالث عالمياً والثاني آسيوياً التايلندي “تاواين” بنتيجـة 29/21 قبل أن يخسر من نظيره الكوري “شو جي” في ذات الدور ، فيما خسر سعود المولد من منافسه الكازاخستاني “نورلان” في إطار منافسات دور الـ 32 لوزن تحت 80 كجم التي اختمت اليوم .

وتنطلق غداً في بالمبانج مشاركة المنتخب السعودي للبولينج في مسابقة الثلاثي حيث سيتم تقسيم اللاعبين إلى فريقين كل فريق يمثله ثلاثه لاعبين .

ويمثل الأخضر كل من : عادل البارقي وحسن آل الشيخ وعمار طراد وسلطان المصري وعبدالرحمن الخليوي ويوسف أكبر.

وفي منافسات كرة اليد خسر المنتخب السعودي مباراته الثانية في إطار مباريات الدور الرئيسي للمجموعة الأولى أمام قطر بنتيجة 28-23.

ويلعب أخضر اليد مباراته الثالثة أمام منتخب العراق التي يطمح من خلالها للفوز وخطف بطاقة التأهل قبل الدخول في الحسابات التأهيلية.