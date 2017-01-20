8 ملايين تنقل الفرج للملكي

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البلاد – خاص

رصدت ادارة النادي الاهلي مبلغ ثمانية ملايين ريال قابلة للزيادة للظفر بخدمات نجم وسط نادي الهلال ومنتخبنا الوطني سلمان الفرج والذي يدخل الفترة الحرة يوم 24 يناير الجاري والتي تجيز لاي ناد التوقيع معه دون الرجوع لنادي

حيث يرغب الاهلاويون في التوقيع معه كلاعب هاو على طريق اسامة هوساوي علماً ان اللاعب رفض العرض المقدم من ناديه الهلال والبالغ ستة ملايين ريال.

هذا وكشفت مصادر مقربة من الفرج انه قد يوافق على عرض الاهلي رغبة منه في الخروج من الهلال نظرا لعدم ارتياحه

من جهة وعدم تقدير الادارة له كلاعب خدم النادي لاسيما بعد ان قدمت له عرضاً يقل عن ما يتقاضاه هوساوي والذي يرى الفرج انه يستحق على الاقل مساواته به وهو الذي خدم النادي منذ فئاته السنية.