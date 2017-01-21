8 وفيات وإصابات في انقلاب سيارة خليجية

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المدينة المنورة – جازي الشريف

توفى خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة ومتوسطة ، جميعهم من أسرة خليجية واحدة ، في حادث انقلاب سيارة على طريق الهجرة كيلو 135 ،

وعلى الفور وصلت إلى الموقع 4 فرق إسعافية وفرقة إستجابة متقدمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، ونقل حالات الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة بقيادة القائد الميداني

وأشراف ومتابعة مدير عام الفرع الرئيس بالمنطقة الدكتور معلا بن عليان الجابري.صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي.