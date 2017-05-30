80 طنا من الطماطم التركية تسهم في استقرار الأسعار في رمضان

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جدة – البلاد

كشف رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ سحيم بن سعيد الغامدي عن وصول أولى كميات الطماطم التركية المخصصة لموسم شهر رمضان المبارك إلى الأسواق الأمر الذي أسهم في استقرار الأسعار وعودتها إلى طبيعتها بعد ارتفاع شهدته قبيل شهر رمضان الحالي.

وأبان الغامدي بأن سوق الخضروات والفواكه بالمملكة شهد استقرارا بعد تذبذب الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب قبيل رمضان، مشيراً إلى أن الشركات السعودية ستستقبل 80 من الطماطم مما سيسهم في استقرار الأسعار في السوق بإذن الله.

وأبان بأن وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية نظمت خلال الأيام المنصرمة لقااءت استثمارية لعدد من رجال الأعمال الأتراك مع الغرف التجارية في جدة والرياض، وتحديداً لجان الخضروات والفواكه بالغرف السعودية بهدف تعزيز التبادل التجاري والشراكة بين البلدين.

وأكد الغامدي رغبة التجار السعوديين في تعزيز التعاون بشكل أكبر ومستمر مع الشركات التركية، مبيناً بأن نسبة استيراد الخضروات والفواكه التركية في السوق السعودي تشهد زيادة مضطردة.

فيما أوضح كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو تواصل اللقاءات الثنائية بين تجار الفاكهة والخضار السعوديين والخليجيين، مؤكداً السعي لزيادة الاستثمارات في مجال الخضروات والفواكه لاسيما في ظل تنوع إنتاج الخضار والفواكه خلال الفصول المختلفة مما يسهم في تواجد واستدامة المنتجات الزراعية في الأسواق، فضلاً عن الجودة والسعر التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور كوكصو على السعي لبحث المزيد من فرص الاستثمار في قطاع الخضروات والقواكه بين البلدين وتنميته وحل أي عوائق والعمل على تذليلها بمشاركة مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن بلادته تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل وصول المنتجات الزراعية التركية إلى الأسواق السعودية فضلاً عن متانة العلاقات السعودية التركية.