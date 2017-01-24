80% من طلاب جامعة كلارك الأمريكية سعوديون

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أعلنت جامعة كلارك أتلانتا الأمريكية، زيادة عدد الطلاب الدوليين في صفوفها من 21 دولة حول العالم، على رأسهم طلاب المملكة العربية السعودية.

ونقل موقع “لايف لوكال” عن مسؤولي الجامعة، التي مقرها ولاية جورجيا، قولهم: إن الطلاب الدوليين بلغ عددهم نحو 400 طالب، وأن نسبة الطلاب السعوديين نحو 86 في المائة منهم.

وأضاف المسؤولون: إنه إلى جانب الجهود الاستراتيجية للجامعة لتسجيل الطلاب الدوليين، وخلق بيئة متنوعة تساعد على اجتذاب المزيد من الطلاب في الفترة المقبلة.

وقال مسؤولو الجامعة: إن هناك أيضا طلابًا من دول مثل نيجيريا والصين والهند واليمن، ضمن صفوف الجامعة في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا.