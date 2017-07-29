80% نسبة السعوديين المتعطلين عن العمل لأكثر من 14 عامًا

كشفت هيئة الإحصاء أن السعوديين المتعطلين عن العمل لأكثر من 14 عامًا يمثلون نسبة 79.74% من إجمالي عدد الباحثين عن عمل بالمملكة.

وذكر تقرير الهيئة الخاص بسوق العمل للربع الأول من العام الجاري (2017)، أن عدد المتعطلين من الجنسين

بلغ 722 آلاف و910 أفراد، نسبة السيدات منهم 51% بإجمالي 398 ألفًا

و38 فتاة عاطلة عن العمل لأكثر من 14 عامًا، مقابل 324 ألفًا و872 من الذكور.

وبحسب إحصاء الهيئة، فإن 6.31% من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل

تركوا وظائفهم بسبب تسريحهم من قبل من صاحب العمل، في حين أن 9.20% تركوها لقلة الأجور

مشيرًا إلى انخفاض أعداد السعوديين الباحثين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي 1.2% عن الربع الرابع من 2016.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين لمدة 15 عامًا بلغ 9 آلاف و884 ريالًا، بمتوسط 10 آلاف و17 ريالًا للذكور و9 آلاف و240 ريالًا للنساء.