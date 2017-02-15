العدد 21846 15 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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800 ألف زهرة تستقبل حفل عاصمة السياحة العربية

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800 ألف زهرة تستقبل حفل عاصمة السياحة العربية
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عسير ــ البلاد

فرغت أمانة منطقة عسير من تنفيذ سجادة زهور تتربع على مساحة قدرها 26 ألف متر مربع على ممشى وادي أبها.

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح، أن سجادة الزهور تحمل شعار الأمانة وشعار أبها عاصمة السياحة العربية 2017، التي أطلقته إمارة منطقة عسير مؤخراً.

وتم زراعة أكثر من 800 ألف زهرة في هذه السجادة تحمل عدداً من اللوحات ومنها القط العسيري، الذي يعتبر ركيزة فنية في البناء العسيري واللوحات الفنية بالمنطقة.

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التصنيف: الأخيرة

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