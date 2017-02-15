800 ألف زهرة تستقبل حفل عاصمة السياحة العربية

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عسير ــ البلاد

فرغت أمانة منطقة عسير من تنفيذ سجادة زهور تتربع على مساحة قدرها 26 ألف متر مربع على ممشى وادي أبها.

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح، أن سجادة الزهور تحمل شعار الأمانة وشعار أبها عاصمة السياحة العربية 2017، التي أطلقته إمارة منطقة عسير مؤخراً.

وتم زراعة أكثر من 800 ألف زهرة في هذه السجادة تحمل عدداً من اللوحات ومنها القط العسيري، الذي يعتبر ركيزة فنية في البناء العسيري واللوحات الفنية بالمنطقة.