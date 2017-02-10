800 ألف وظيفة سياحية والسعودة 27 %

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

انطلق في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في الرياض ” ملتقى روّاد صناعة السياحة والسفر 2017″, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز , وحضور هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمنظمة العربية للسياحة, ويستمر على مدى يومين .

وأوضح سمو الأمير سيف الإسلام بن سعود، أن تدشين ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر 2017 ، في دورته الثانية على التوالي؛ يعد دعماً لصناعة السياحة الواعدة في المملكة، وما تحتويه من فرص سياحية واستثمارية نوعية محفزة؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاعيّ السياحة والاستثمار، كأحد أبرز المقومات والموارد الاقتصادية الوطنية .

وأكد أن جَمع رواد صناعة السياحة والسفر من شتى أنحاء العالم، ليشاركوا بخبراتهم في صناعة وتنشيط السياحة، يُعزز التنمية السياحية المستدامة في المملكة ، لافتا النظر إلى أهمية بلورة مفهوم السياحة والسفر واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة في البلدان العربية .

وقدّر رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عضو في المنظمة، قيمة الاستثمارات للمشاريع السياحية بالدول العربية، لتصل بنهاية عام 2020 م إلى 323 مليار دولار، مبينا أن المنظمة، تسعي خلال الفترة القادمة على تنفيذ عدة برامج من شأنها دعم وتطوير مجال السياحة العلاجية خاصة مع الدول العربية ، التي تتميز بهذه الصناعة الكبرى، التي بلغ حجم إنفاق الدول العربية على السياحة العلاجية في الخارج 27 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن تنمية السياحة وتطورها يعتمد بالمقام الأول على الأمن والاستقرار في شتى المجالات، يظهر جليّا في الأمن الذي تعيشه المملكة ، التي أنعم الله عليها بذلك تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحكومته الرشيدة.

وكشف عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة خلال كلمته، عن مجموع الإنفاق السياحي للرحلات السياحية “وافدة مغادرة وداخلية”، حيث بلغت نقلاً لإحصائيات حديثة من مركز الأبحاث والمعلومات السياحية “ماس” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أكثر من 200 مليار ريال، لمجموع رحلات أكثر من 95 مليون رحلة خلال عام، وعدد الوظائف السياحية تزيد عن 800 ألف وظيفة سياحية، مبيناً أن نسبة السعودة تقارب من الـ 27%، فضلا عن كون القطاع السياحي يسهم في ما يقارب من 8% من الدخل العام للمملكة.