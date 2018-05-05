800 مشرف ومشرفة بتعليم مكة لمتابعة الاختبارات

يؤدي غداً أكثر من 180 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم مكة المكرمة الحكومية والأهلية وتعليم الكبار , اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439 هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن الادارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1439هـ وأكملت جميع الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن إنسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء ,إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق , وسط متابعة من قبل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذي يزيد عددهم على (800) مشرف تربوي ومشرفة تربوية سينطلقون إلى المدارس يوم الأحد لمتابعة سير الاختبارات.

وحث الحارثي أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم ودعمهم بكافة الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح بإذن الله، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات طيلة أيام الامتحانات بهدف تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها مكاتب التعليم.