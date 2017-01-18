(81) ألف مصاب بالفشل الكلوي في المملكة

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جدة ــ البلاد

كشفت إحصائية حديثة، تجاوز مرضى الفشل الكلوي في المملكة لـ”81″ ألف مصاب، منهم (341) طفلًا.

فيما أكد رئيس قسم الكلى للأطفال بمدينة الملك سعود الطبية، ورئيس اللجنة العلمية للتخصصات لكلى الأطفال بالهيئة السعودية الصحية الدكتور خالد بن عبدالعزيز السعران، سلامة الإحصائية.

وأرجع السعران، الزيادة لسببين؛ هما مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وقال السعران : إن هذين السببين يشكلان 77% من مجمل الأسباب المؤدية لهذا الداء في الكبار،

وأضاف: يعد أهم سبب للفشل الكلوي لدى الأطفال، هو العيوب الخلقية التي تصيب الكلى، أو المسالك البولية؛ لما ينتج عنها من التهابات متكررة في نفس المسالك.