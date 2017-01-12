81% رضا السعوديين عن برامج (التدريب التقني)

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جدة ــ البلاد

كشفت دراسة حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن (81.4%) من إجمالي المتدربين والمتدربات السعوديين في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، أبدوا رضاهم التام عن العملية التدريبية وآليتها.

وأظهرت الدراسة أن (76.3%) من المتدربين عبروا عن رضاهم الكامل عن الإدارة والتنظيم في الوحدات التدريبية؛ من حيث وضوح إجراءات وشروط القبول والتسجيل والإجراءات الإدارية في الوحدات التدريبية بشكل عام.

وأشارت الدراسة التي شارك فيها عينة من متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في المملكة، إلى أن هدفها الرئيسي زيادة تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتدربين، وضمان سير العملية التدريبية بالشكل الصحيح.