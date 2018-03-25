83% من محال المستلزمات النسائية ملتزمة بـ”التأنيث والتوطين”

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 95745 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 79343 منشأة بنسبة 83%

في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 16402 منشأة

وأشار إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 13361 مخالفة للقرار

لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 4190 مخالفة بنسبة 31%

بينما بلغت مخالفات التأنيث 7359 مخالفة بنسبة 55% من إجمالي المخالفات المضبوطة

منوهاً إلى أن عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1812 مخالفة بنسبة 14% من إجمالي المخالفات.

ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.