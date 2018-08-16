84 %من الكنديين رافضون للأزمة مع المملكة

جدة ــ وكالات

كشفت نتائج استطلاع حديثة للراي أجرته مؤسسة “فورم ريسيرتش”، إن84 % من الكنديين ورافضون للأزمة مع المملكة، على خلفية إجراءات حازمة من الرياض، ضد محاولات أوتاوا للتدخل في شؤون المملكة.

وقال موقع “ذا ستار” الكندي، أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين 10 و12 أغسطس من قبل أظهر أن أكثر من 54% ممن شاركوا فيه قلقون من تأثير النزاع على كندا.

وذكر الموقع أن 30% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا عدم موافقتهم على رد “أتاوا” فيما يخص الأزمة مع المملكة.

وكانت المملكة قد استدعت سفيرها في أوتاوا وأبلغت السفير الكندي أنه شخص غير مرغوب في وجوده، كما جمّدت حركة التجارة وأوقفت عمليات التبادل الطلابي بين البلدين، ردًا على تدخلات وزارة الخارجية الكندية الصارخة في الشؤون الداخلية للمملكة .