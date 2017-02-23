86 طفلاً وطفلة تأهلوا لنهائي جائزة الأمير سلطان

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الرياض –غفران إبراهيم

استقبلت اللجنة الفنية للدورة 21 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للأطفال المعوقين 170 طلباً للمشاركة في نسخة هذا العام التي ستقام خلال الفترة من 20-23/6/1438هـ الموافق 19-22/3/2017م في مدينة حائل.

وأوضح أمين عام الجائزة الأستاذ عبد العزيز السبيهين أنه تم إجراء التصفيات للمشاركين والمشاركات من منطقة الرياض بمقر المركز الرئيس لجمعية الأطفال المعوقين، حيث شارك في هذه المرحلة 25 من البنين و15 من البنات، وتأهل من هذه التصفيات 14 متسابقاً منهم 9 من البنين و5 من البنات، ليبلغ عدد المترشحين للمرحلة النهائية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 86 متسابقاً، منهم 54 متسابقاً، و32 متسابقة يمثلون عشرات الجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم مراكز التأهيل الحكومية والأهلية.

وبين السبيهين أنه: “نظراً لما حظيت به الجائزة على مدى العشرين عاماً الماضية من حضور مميز وسعة انتشارها وكثرة التنافس على المشاركة فيها وزيادة أعداد المتقدمين وارتفاع مقادير الحفظ لديهم، فقد تم هذا العام التوسع في مستويات الفروع حيث جرى إحداث مستوى رابع بكل فرع من فروع الجائزة الثلاثة وذلك لاستيعاب المزيد من الحفاظ الذين ارتفعت مستويات الحفظ لديهم وكذلك لا يُنسى في هذا المقام الدور الذي لعبته هذه الجائزة في استخراج تلك الطاقات الكامنة في نفوس هؤلاء الأطفال.