86 طفلا وطفلة تأهلوا لنهائي جائزة الأمير سلطان

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الرياض – البلاد

استقبلت اللجنة الفنية للدورة 21 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للأطفال المعوقين 170 طلباً للمشاركة في نسخة هذا العام التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 23 / 6 /1438هـ في مدينة حائل.

وأوضح أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيهين أن التصفيات أجريت للمشاركين والمشاركات من منطقة الرياض بمقر المركز الرئيس لجمعية الأطفال المعوقين، حيث شارك في هذه المرحلة 25 من البنين و15 من البنات،

وتأهل من هذه التصفيات 14 متسابقاً منهم 9 من البنين و5 من البنات، ليبلغ عدد المترشحين للمرحلة النهائية من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 86 متسابقاً، منهم 54 متسابقاً، و32 متسابقة يمثلون عشرات الجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومراكز التأهيل الحكومية والأهلية.

وقال السبيهين:” إنه نظراً لما حظيت به الجائزة على مدى العشرين عاماً الماضية من حضور مميز وسعة انتشارها وكثرة التنافس على المشاركة فيها وزيادة أعداد المتقدمين وارتفاع مقادير الحفظ لديهم، فقد وسعت هذا العام مستويات الفروع حيث جرى إحداث مستوى رابع بكل فرع من فروع الجائزة الثلاثة وذلك لاستيعاب المزيد من الحفاظ الذين ارتفعت مستويات الحفظ لديهم” .