87% من السعوديين يستخدمون الصرافات عبر الجوال

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جدة ــ البلاد

كشف دراسة حديثة أن 87 % من المواطنين السعوديين يتداولون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو الهاتف المحمول، في حين تعرض 10.5 مليون سجل بيانات في منطقة الشرق الأوسط للاختراق، خلال النصف الأول من 2016، في إشارة واضحة لاستمرار استهداف القراصنة للبيانات الشخصية الحساسة غير المحمية.

وقالت الدراسة -التى أجريت في مجال الأمن الرقمي، بواسطة شركة ” جيمالتو “: إن المستهلكين السعوديين يضعون مسؤولية حماية بياناتهم الشخصية بحزم في أيدي المنظمات، التي قاموا بمنحها حق التعامل مع تلك البيانات، ويأتي ذلك مع تزايد مخاوف المستهلكين بسرقة بياناتهم؛ إذ يعتقد 72 في المئة أنهم قد يقعون ضحية لذلك مستقبلاً.

وعالمياً، تعرض أكثر من 4.8 بليون سجل بيانات للاختراق منذ 2013، ما أدى إلى تداعيات طويلة المدى أثرت في ثقة المستهلكين بالخدمات الرقمية، والشركات التي تقدمها.

وبحسب مؤشر “جيمالتو” لمستوى اختراق البيانات للنصف الأول من 2016، ارتفعت أعداد الانتهاكات الأمنية للبيانات في الشرق الأوسط بنسبة 50 في المئة مقارنة بالأشهر الستة التي سبقتها، وتعرض 10.5 مليون سجل بيانات للاختراق مقارنة بـ66.050 سابقاً في جميع أنحاء المنطقة.