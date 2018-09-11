87% من المنشآت ملتزمة بتأنيث محال المستلزمات النسائية

نفّذت فرق التفتيش الميدانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 113,798 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، في عدة مناطق بالمملكة، بمشاركة عدة جهات حكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بـ”تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، إن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 103,062 منشأة بنسبة 87 % في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 10,736 منشأة بنسبة 13%.

وأشار أبا الخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 10,294 مخالفة للقرار.

موضحًا أن مخالفات التوطين بلغت 5,424 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 3,546 مخالفة.