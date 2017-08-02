870 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

القدس ــ وكالات

اقتحم 870 مستوطنا إسرائيليا، المسجد الأقصى، امس الثلاثاء، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية. وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدسفراس الدبس، في تصريح إن 870 مستوطنا اقتحموا المسجد، من خلال باب المغاربة.

وتعتبر هذه الأعداد مرتفعة جدا، مقارنة مع قيام عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد يوميا، (عدا يومي الجمعة والسبت).

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وبالمقابل، فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نشر قوات معززة في مدينة القدس الشرقية بمناسبة ما يعرف في إسرائيل بـ”ذكرى خراب الهيكل”

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن نحو 500 إسرائيليا شاركوا في مسيرة حول أسوار البلدة القديمة من مدينة القدس .ودعا المشاركون في المسيرة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية.