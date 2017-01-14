886 معتمرا وزائرا يستفيدون من برنامج (الفاتحة من جديد)

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جدة – غفران ابراهيم

استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أكثر من 886 معتمرا وزائرا منذ بداية موسم العمرة في الأول من صفر حتى الحادي عشر من ربيع الآخر1438هـ،

وذلك في إطار برنامج “الفاتحة من جديد” الذي نفذ بمقرأة الفاتحة الإلكترونية بمقر الجمعية الرئيس بشركة مكة للإنشاء والتعمير وهو برنامج يهدف لتحسين تـلاوة سـورة الفـاتحـة وقصار السور وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها القارئ بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم باستخدام التطبيقات التقنية الحديثة التي تعمل بـ 67 لغة.

وبين مدير عام الجمعية منصور العامر أن برنامج ” الفاتحة من جديد” جاء لأهمية سورة الفاتحة وفضائلها ، فيما يندرج البرنامج تحت مظلة برنامج الجمعية الرئيسي غذاء الروح الذي يعنى بالتوجيه والارشاد ،

مضيفاً أن هذا العام سيكون عام التميًز والعمل بعد النجاح الكبير الذي تحقق في زيادة عدد الخدمات بالبرامج الرئيسية الخمس (غذاء الروح ، غذاء البدن ، مضياف ، العناية ، الوكالات), واستفاد منها أكثر من 9 ملايين حاج ومعتمر وزائر في العام المنصرم ، مشيداً بدور الجهات الحكومية والأهلية والداعمين لبرامج وخدمات الجمعية.