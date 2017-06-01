895 ألف ريال لاحتياجات مجمع الدمام الطبي

الدمام – حمود الزهراني

قدمت لجنة أصدقاء المرضى في غرفة الشرقية ممثلة في عدد من رجال الأعمال في المنطقة تبرعاً سخياً بلغ ( 895000 ) ريال لتوفير بعض احتياجات مجمع الدمام الطبي من الأجهزة الطبية ، وذلك في أولى زيارات أعضاء اللجنة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك ، ومدير مركز المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية ، منسق أعمال لجنة أصدقاء المرضى متعب العنزي وعدد من مسؤولي صحة الشرقية لمستشفيات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك .

وجاءت التبرعات بتأمين 10 أجهزة تخطيط قلب ، وجهاز أشعة تلفزيون بتبرع سخي من رجل الأعمال عبدالعزيز الأنصاري بقيمة 405 الآلاف ريال ، فيما تبرع رجل الأعمال عصام المهيدب بتأمين 12 جهاز قياس العلامات الحيوية بقيمة 228 ألف ريال ، وتبرع رجال الأعمال يوسف بن علي المجدوعي بتأمين 6 أسرة مرضى عادية وجهاز قياس غازات الدم بتكلفة 150 ألف ريال ، إضافة إلى تبرع سخي من رجل الأعمال محمد الفرج بقيمة 100 ألف ريال وتبرع عن حرمه دلال الوزان رحمها الله بقيمة 40 ألف ريال ، في حين تبرع رجل الأعمال محمد بن أحمد الغامدي بمبلغ 72 ألف ريال لتأمين 6 عربات ملفات ضمن الاحتياجات الحالية للمجمع ، لتبلغ القيمة الإجمالية لتبرعات رجال الأعمال أعضاء لجنة أصدقاء المرضى بالشرقية 895 ألف ريال .

وينتظر أن يقوم أعضاء لجنة اصدقاء المرضى بزيارات مماثلة مجدولة خلال شهر رمضان المبارك لتشمل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، ومستشفى القطيف المركزي ، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، ومستشفى الظهران العام ، ومستشفى الأمل والصحة النفسية بالدمام ، ضمن الزيارات السنوية لأعضاء اللجنة .

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك خلال زيارة اللجنة لمجمع الدمام الطبي مساء الثلاثاء أن هناك إسهامات من قبل رجال الأعمال في تقديم العون والنصيحة للقطاع الصحي في المنطقة الشرقية احتساباً للأجر ، إضافة إلى طرح بعض الاحتياجات العاجلة للمستشفيات والتي يتم تلبيتها من قبلهم ، لافتاً إلى أن رجال الأعمال شركاء في تقديم الخدمات الصحية ، إضافة إلى آرائهم التي تؤخذ بعين الاعتبار . مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين اللجنة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لتأمين الاجهزة التي يحتاجها المرضى ، حيث أن الهدف هو الوصول إلى المرضى وخدمتهم وتقديم الرعاية والدعم لهم وتأمين احتياجاتهم من قبل رجال الأعمال في لجنة أصدقاء المرضى من منطلق المشاركة المجتمعية.