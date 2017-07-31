9 آلاف من مقاتلي (النصرة) يستعدون لمغادرة عرسال

عواصم ــ وكالات

قالت مليشيا حزب الله الإرهابي، امس “الإثنين”، إن الاستعدادات بدأت لنقل عناصر جبهة النصرة وأقاربهم من المنطقة الحدودية اللبنانية إلى سوريا.

وأكد “حزب الله” أنه في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي بدأ سريانه قبل أيام، سيغادر نحو تسعة آلاف شخص إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا. وبدأ صباح الخميس الماضي، سريان وقف لإطلاق النار تم الاتفاق بشأنه بين مليشيا حزب الله وجبهة النصرة ، لوقف المعارك قرب بلدة عرسال اللبنانية التي تقع على الحدود مع سوريا.

وأوردت تقارير صحفية، أن اتفاقاً قد تم بين مليشيا حزب الله وجبهة النصرة، حول تأمين خروج عناصر النصرة من عرسال على أن يتوجهوا وعوائلهم إلى مدينة إدلب السورية، بتأمين من عناصر حزب الله الارهابي.

وتقتصر المعلومات حول سير المعارك على ما يبثه الحزب ووسائل الإعلام القريبة منه، فيما تُمنع وسائل الإعلام المحلية من دخول البلدة وتغطية المعارك، الأمر الذي يشكك في صدق المعارك الدائرة هناك من الأساس.

وتقع جرود عرسال، حيث تتمركز مجموعات مسلحة قدمت من سوريا في المناطق الجبلية المشرفة على البلدة، وتضم مخيمات تؤوي آلاف اللاجئين السوريين.