9 مراكز لغسيل الكلى تخدم 1000 مريض

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جدة-غفران إبراهيم

كشف لقاء خاص بمراكز غسيل الكلى التابعة للقطاعات الخاصة والخيرية بجدة عن تقديم خدماتها لقرابة 1000 مريض بنهاية هذا العام من خلال تسعة مراكز خيرية للغسيل الكلوي بمدينة جدة، وستقدم هذه الخدمات إلى جانب ما تقدمه المراكز التابعة لمستشفيات القطاع الخاص بالمحافظة من خدمات الغسيل لحاملي بطاقات التأمين الطبي والمقتدرين مالياً على نفقات الغسيل.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمراكز غسيل الكلى التابعة للقطاعات الخاصة والخيرية بمحافظة جدة والذي احتضنته جمعية البر بجدة بمركز هشام عطار للغسيل الكلوي، وترأسه مدير القطاع الخاص بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور محمد باجبير.

وكان اللقاء قد شهد حضور كافة مدراء المراكز الخيرية والمستشفيات الخاصة المقدمة لخدمات الغسيل الكلوي الدموي بجدة، واستعراض العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل الرعاية الأولية للمرضى وتقديم المساعدات المتنوعة لهم وبرامج التوعية إضافة إلى تأكيد الالتزام بأنظمة ولوائح وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وأوضح مدير القطاع الخاص بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور محمد باجبير بأن الوزارة تدعم جميع القطاعات الصحية الخاصة منها والخيرية وتساهم في استمرارها وتطوير خدماتها وتحسين مرافقها الصحية شريطة الالتزام بمبادئ السلامة الطبية وتقديم خدمة صحية تليق بهذه الفئة الغالية والتمسك بسياسات مكافحة العدوى خاصة الأمراض الوبائية مثل الكورونا والفيروسات الكبدية وترخيص جميع العاملين المهنيين بها من قبل وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.