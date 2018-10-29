9 ملتقيات وظيفية للباحثين عن عمل في طب الأسنان

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ملتقيات وظيفية في 9 مدن بالمملكة، في تخصص طب الأسنان للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين والمسجلات في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، بالتعاون مع مجموعة من منشآت القطاع الطبي في سوق العمل، وذلك بطرح عددٍ من الفرص الوظيفية في عدة تخصصات.

وشهدت ملتقيات التوظيف في مدن: الرياض، وأبها، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والاحساء، والمدينة المنورة، وجازان، وتبوك، توقيع عقود عمل فورية للشباب والشابات للعمل لدى المنشآت، بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية في مجال الإرشاد المهني.

وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية التي يقدمها “هدف” بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وامتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.